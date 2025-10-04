Жителів Шостки та частини Сумщини просять обмежити використання газу після масованої атаки рф
Київ • УНН
Мер Шостки Микола Нога закликав мешканців міста максимально зменшити споживання природного газу після масованого обстрілу з боку росії. За його словами, це допоможе уникнути збоїв у роботі системи, пише УНН із посиланням на допис очільника міста.
У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу! Це дасть можливість не допустити збій системи, слідкуйте за газовими приладами
Як повідомили у Сумській філії "Газмережі" обмежити споживання природного газу слід також мешканців населених пунктів Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка тимчасово
Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів
Внаслідок ударів армії рф по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлено Шостку та частину Шосткинського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.