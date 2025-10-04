Жителей Шостки и части Сумщины просят ограничить использование газа после массированной атаки рф

Мэр Шостки Николай Нога призвал жителей города максимально уменьшить потребление природного газа после массированного обстрела со стороны россии. По его словам, это поможет избежать сбоев в работе системы, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы города.

В связи с массированной, беспрецедентно мощной атакой российского агрессора просьба всех максимально ограничить использование природного газа! Это позволит не допустить сбой системы, следите за газовыми приборами

Как сообщили в Сумском филиале "Газсети", ограничить потребление природного газа следует также жителям населенных пунктов Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка временно

Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей