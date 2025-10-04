Жителей Шостки и части Сумщины просят ограничить использование газа после массированной атаки рф

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 10314 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 20564 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 43119 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 61432 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 72603 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 65940 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 38397 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51499 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34285 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21503 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
58%
748мм
Популярные новости
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto4 октября, 03:59 • 13608 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo4 октября, 04:16 • 24280 просмотра
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине4 октября, 04:58 • 3250 просмотра
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ4 октября, 06:25 • 4582 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 6018 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 20570 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 37898 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 49193 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 72608 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 65943 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Камала Харрис
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Шостка
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 2382 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 22552 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 43122 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 36203 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 38948 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Шахед-136

Жителей Шостки и части Сумщины просят ограничить использование газа после массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Мэр Шостки Николай Нога призвал жителей города максимально уменьшить потребление газа после обстрела рф. Это поможет избежать сбоев в работе системы, а также стабилизировать давление в сети.

Жителей Шостки и части Сумщины просят ограничить использование газа после массированной атаки рф

Мэр Шостки Николай Нога призвал жителей города максимально уменьшить потребление природного газа после массированного обстрела со стороны россии. По его словам, это поможет избежать сбоев в работе системы, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы города.

В связи с массированной, беспрецедентно мощной атакой российского агрессора просьба всех максимально ограничить использование природного газа! Это позволит не допустить сбой системы, следите за газовыми приборами

- говорится в сообщении мэра.

Как сообщили в Сумском филиале "Газсети", ограничить потребление природного газа следует также жителям населенных пунктов Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка временно

Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей

- призвали специалисты.

Напомним

В результате ударов армии рф по критической инфраструктуре Сумщины обесточены Шостка и часть Шосткинского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Алена Уткина

Общество
Электроэнергия
Сумская область
Шостка