Меркель виступила з емоційною промовою до Дня німецької єдності: деталі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Жителі ФРН повинні захищати демократичні цінності, єдність Німеччини ще не досягнуто остаточно. Про це заявила у неділю в місті Халле (федеральна земля Саксонія-Ангальт) канцлерка республіки Ангела Меркель, виступаючи з нагоди Дня німецької єдності, пише УНН.

Деталі

Голова уряду подякувала жителям колишньої НДР, які до падіння Берлінської стіни виходили на демонстрації, вимагаючи цивільних свобод. Вона виділила роль східноєвропейських країн, а також СРСР. Крім того, канцлерка подякувала країнам Заходу, які “виявили довіру” новій Німеччині.

Канцлерка зазначила на прояви радикальних настроїв у нинішньому суспільстві і закликала співвітчизників “захищати демократію від тих, хто зневажає її”. “Ми в боргу перед тими, хто виходив на вулиці (перед об’єднанням ФРН і НДР)”, — сказала глава уряду.

Меркель зазначила, що деяким об’єднання країни далося важко, не було попиту на багато професій і “багато людей опинилися в глухому куті”. “Це теж частина нашої історії, ми не можемо її ігнорувати і забувати. Хоча б з поваги до окремих людей або тому, що формування єдності нашої країни — не завершений процес”, — заявила канцлер.

Повноваження Меркель добігають кінця, вона буде виконувати функції канцлерки до тих пір, поки до присяги не буде приведено новий уряд. Її сьогоднішня промова тривала близько 20 хвилин. ЗМІ називають цей виступ Меркель одним з останніх на посаді канцлера.

Контекст

День німецької єдності є національним святом країни і неробочим днем. 3 жовтня 1990 року п’ять земель колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) — Бранденбург, Мекленбург — Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія — увійшли до складу Федеративної Республіки Німеччина. Вважається, що за рівнем життя ці території до сих пір істотно відстають від інших регіонів.

Другий рік поспіль корективи в організацію заходів вносить пандемія коронавірусу. Зазвичай День німецької єдності супроводжується масовими святковими заходами, народними гуляннями, але на цей раз, як і в минулому році, їх не планувалося. На заході в Халле були присутні близько 200 осіб.

Спочатку свято в честь об’єднання країни планувалося проводити 9 листопада — в день падіння Берлінської стіни. Однак від цієї ідеї було вирішено відмовитися, оскільки дата пов’язана з темним періодом в історії Німеччини — в 1923 році в цей день стався Пивний путч, спроба держперевороту, розпочата Адольфом Гітлером і генералом Еріхом Людендорфом, а в ніч на 10 листопада 1938 року в десятках міст Німеччині пройшли єврейські погроми — Кришталева ніч. З цієї причини для свята була обрана інша дата — 3 жовтня, пов’язана з фактичним об’єднанням ФРН і НДР у 1990 році.

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