Меркель выступила с эмоциональной речью ко Дню германского единства: детали

Детали

Глава правительства поблагодарила жителей бывшей ГДР, которые до падения Берлинской стены выходили на демонстрации, требуя гражданских свобод. Она выделила роль восточноевропейских стран, а также СССР. Кроме того, канцлер поблагодарила страны Запада, которые “оказали доверие” новой Германии.

Канцлер указала на проявления радикальных настроений в нынешнем обществе и призвала соотечественников “защищать демократию от тех, кто презирает ее”. “Мы в долгу перед теми, кто выходил на улицы (перед объединением ФРГ и ГДР)”, — сказала глава правительства.

Меркель отметила, что некоторым объединение страны далось тяжело, не было спроса на многие профессии и “многие люди оказались в тупике”. “Это тоже часть нашей истории, мы не можем ее игнорировать и забывать. Хотя бы из уважения к отдельным людям или потому, что формирование единства нашей страны — не завершившийся процесс”, — заявила канцлер.

Полномочия Меркель подходят к концу, она будет выполнять функции канцлера до тех пор, пока к присяге не будет приведено новое правительство. Ее сегодняшняя речь продлилась около 20 минут. СМИ называют это выступление Меркель одним из последних в должности канцлера.

Контекст

День германского единства является национальным праздником страны и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) — Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — вошли в состав Федеративной Республики Германия. Считается, что по уровню жизни эти территории до сих пор существенно отстают от других регионов.

Второй год подряд коррективы в организацию мероприятий вносит пандемия коронавируса. Обычно День германского единства сопровождается массовыми праздничными мероприятиями, народными гуляньями, но на сей раз, как и в прошлом году, их не планировалось. На мероприятии в Халле присутствовали около 200 человек.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября — в день падения Берлинской стены. Однако от данной идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии — в 1923 году в этот день произошел Пивной путч, попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы — Хрустальная ночь. По этой причине для праздника была выбрана иная дата — 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.