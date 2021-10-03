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Меркель выступила с эмоциональной речью ко Дню германского единства: детали

Киев  •  УНН

 • 23486 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Жители ФРГ должны защищать демократические ценности, единство Германии еще не достигнуто окончательно. Об этом заявила в воскресенье в городе Халле (федеральная земля Саксония-Анхальт) канцлер республики Ангела Меркель, выступая по случаю Дня германского единства, пишет УНН.

Детали

Глава правительства поблагодарила жителей бывшей ГДР, которые до падения Берлинской стены выходили на демонстрации, требуя гражданских свобод. Она выделила роль восточноевропейских стран, а также СССР. Кроме того, канцлер поблагодарила страны Запада, которые “оказали доверие” новой Германии.

Канцлер указала на проявления радикальных настроений в нынешнем обществе и призвала соотечественников “защищать демократию от тех, кто презирает ее”. “Мы в долгу перед теми, кто выходил на улицы (перед объединением ФРГ и ГДР)”, — сказала глава правительства.

Меркель отметила, что некоторым объединение страны далось тяжело, не было спроса на многие профессии и “многие люди оказались в тупике”. “Это тоже часть нашей истории, мы не можем ее игнорировать и забывать. Хотя бы из уважения к отдельным людям или потому, что формирование единства нашей страны — не завершившийся процесс”, — заявила канцлер.

Полномочия Меркель подходят к концу, она будет выполнять функции канцлера до тех пор, пока к присяге не будет приведено новое правительство. Ее сегодняшняя речь продлилась около 20 минут. СМИ называют это выступление Меркель одним из последних в должности канцлера.

Контекст

День германского единства является национальным праздником страны и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) — Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — вошли в состав Федеративной Республики Германия. Считается, что по уровню жизни эти территории до сих пор существенно отстают от других регионов.

Второй год подряд коррективы в организацию мероприятий вносит пандемия коронавируса. Обычно День германского единства сопровождается массовыми праздничными мероприятиями, народными гуляньями, но на сей раз, как и в прошлом году, их не планировалось. На мероприятии в Халле присутствовали около 200 человек.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября — в день падения Берлинской стены. Однако от данной идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии — в 1923 году в этот день произошел Пивной путч, попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы — Хрустальная ночь. По этой причине для праздника была выбрана иная дата — 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.

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