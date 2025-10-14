Мер Києва підтвердив плани щодо 500 мобільних укриттів в столиці
Київ • УНН
На укриття для Києва виділили 4 млрд грн, а загалом розширення системи укриттів є пріоритетним для столиці. У Києві заплановано встановити 500 мобільних укриттів, виконавцями будуть райдержадміністрації.
На укриття для Києва виділили 4 млрд грн, і загалом - розширення системи укриттів є для столиці України пріоритетним, ідеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличко, передає УНН.
Деталі
У Києві заплановано встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть – райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях, передає пресслужба Віталія Кличка, мера Києва.
У повідомленні зазначено:
- Київрада розглянула питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста;
- питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним;
- цього року на укриття виділили 4 млрд грн.
У повідомленні Кличка також вказано:
За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів.
Нагадаємо
Київська міська рада виділила 1,5 мільярда гривень на облаштування модульних укриттів у столиці. 500 мільйонів гривень буде спрямовано у 2025 році, ще 1 мільярд – у 2026 році.