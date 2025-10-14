Мэр Киева подтвердил планы по 500 мобильным укрытиям в столице
Киев • УНН
На укрытия для Киева выделили 4 млрд грн, и в целом расширение системы укрытий является для столицы Украины приоритетным, говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко, передает УНН.
Подробности
В Киеве запланировано установить 500 мобильных укрытий. Исполнителями будут райгосадминистрации, которые должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях, передает пресс-служба Виталия Кличко, мэра Киева.
В сообщении указано:
- Киевсовет рассмотрел вопрос установки мобильных укрытий в столице, который принял Совет обороны города;
- вопрос расширения системы укрытий является для города приоритетным;
- в этом году на укрытия выделили 4 млрд грн.
В сообщении Кличко также указано:
За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. Отремонтировали почти 2000 укрытий.
Напомним
Киевский городской совет выделил 1,5 миллиарда гривен на обустройство модульных укрытий в столице. 500 миллионов гривен будет направлено в 2025 году, еще 1 миллиард – в 2026 году.