Мер Конотопа заявив про ймовірний удар по потягу на Чернігівщині: в УЗ спростувала інформацію
Київ • УНН
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін припустив атаку на потяг у Чернігівській області. Укрзалізниця спростувала інформацію про влучання у пасажирський потяг.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін припустив можливу атаку на потяг у Чернігівській області, однак залізничники цю інформацію спростували. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Мер Конотопа сьогодні вдень на своїй офіційній Telegram-сторінці опублікував пост в якому натякнув, що російські окупанти вчергове вдарили по цивільному потягу в Чернігівській області.
"Халімоново… Потяг… Люди…", - написав Семеніхін.
Згодом, пресслужба "Укрзалізниці" заявила, що поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.
"Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", - зазначили залізничники.
