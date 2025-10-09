Мэр Конотопа заявил о вероятном ударе по поезду на Черниговщине: в УЗ опровергли информацию

$41.400.09
Эксклюзив
11:29 • 3940 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17156 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 21860 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15711 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16275 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25853 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15473 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15347 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16680 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26604 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине9 октября, 03:13 • 5430 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 12453 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 16852 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 11497 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 15003 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1560 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 17179 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 21883 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 25867 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 61361 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Венгрия
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1560 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах06:39 • 3960 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 26956 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 44243 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 58129 просмотра
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Мэр Конотопа заявил о вероятном ударе по поезду на Черниговщине: в УЗ опровергли информацию

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Мэр Конотопа Артем Семенихин предположил атаку на поезд в Черниговской области. Укрзализныця опровергла информацию о попадании в пассажирский поезд.

Мэр Конотопа заявил о вероятном ударе по поезду на Черниговщине: в УЗ опровергли информацию

Мэр Конотопа Артем Семенихин предположил возможную атаку на поезд в Черниговской области, однако железнодорожники эту информацию опровергли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Мэр Конотопа сегодня днем на своей официальной Telegram-странице опубликовал пост, в котором намекнул, что российские оккупанты в очередной раз ударили по гражданскому поезду в Черниговской области.

"Халимоново… Поезд… Люди…", - написал Семенихин.

Впоследствии пресс-служба "Укрзализныци" заявила, что распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.

"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзализныци", - отметили железнодорожники.

Удар рф по вокзалу Шостки: среди пострадавших железнодорожница и трое детей, поражены два поезда04.10.25, 13:59 • 4393 просмотра

Ольга Розгон

