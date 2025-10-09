Мэр Конотопа заявил о вероятном ударе по поезду на Черниговщине: в УЗ опровергли информацию
Киев • УНН
Мэр Конотопа Артем Семенихин предположил атаку на поезд в Черниговской области. Укрзализныця опровергла информацию о попадании в пассажирский поезд.
Мэр Конотопа Артем Семенихин предположил возможную атаку на поезд в Черниговской области, однако железнодорожники эту информацию опровергли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Мэр Конотопа сегодня днем на своей официальной Telegram-странице опубликовал пост, в котором намекнул, что российские оккупанты в очередной раз ударили по гражданскому поезду в Черниговской области.
"Халимоново… Поезд… Люди…", - написал Семенихин.
Впоследствии пресс-служба "Укрзализныци" заявила, что распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.
"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзализныци", - отметили железнодорожники.
Удар рф по вокзалу Шостки: среди пострадавших железнодорожница и трое детей, поражены два поезда04.10.25, 13:59 • 4393 просмотра