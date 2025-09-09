"Мене там не було і мені не дуже цікаво" – Зеленський розповів про враження від саміту путіна та Трампа на Алясці

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, що відбулася майже три тижні тому на Алясці. Про свої враження український лідер розповів в інтерв'ю журналістці АВС, пише УНН.

Деталі

Український Президент наголосив, що він не брав участі у зустрічі й не вважає для себе пріоритетним зосереджувати увагу на темах, які там обговорювалися.

Я можу сказати – мене там не було. І, чесно кажучи, мені це не дуже цікаве, оскільки йдеться про якісь економічні питання, енергетику та Арктику. Я не знаю, що я про це можу сказати – заявив Зеленський.

Він зазначив, що саміт у форматі США–росія був "суто двостороннім", і висловив жаль, що Україна не була до нього залучена. На думку Зеленського, найбільшу вигоду від зустрічі отримав саме путін, який давно прагнув побачитися з американським президентом і зміг продемонструвати це всьому світу.

Це могла б бути хороша тристороння зустріч, якби Україну запросили – підкреслив президент.

За його словами, у такому випадку путіну довелося б спілкуватися не тільки з Трампом, чого він так прагнув, але і з українським Президентом.

Зеленський також зауважив, що саміт міг стати нагодою для спільного тиску на кремль, проте цей шанс, за його словами, був втрачений. Водночас він наголосив, що міжнародна спільнота разом зі США все ще має можливість створити новий схожий формат зустрічі для посилення тиску на рф.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про готовність України до переговорів з росією без припинення вогню чи гарантій безпеки. Він зазначив, що путін свідомо затягує мирні ініціативи, відмовляючись від зустрічей.

Зеленський вважає запровадження мит проти країн, що ведуть справи з росією, справедливим рішенням. Він зазначив, що ефективність цих санкцій покаже лише час.