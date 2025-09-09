$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 25658 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10 • 35643 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 33082 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 21656 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 20544 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 23539 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36099 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 48571 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 28441 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49341 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
"Мене там не було і мені не дуже цікаво" – Зеленський розповів про враження від саміту путіна та Трампа на Алясці

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський прокоментував зустріч путіна та Трампа на Алясці, заявивши, що не був присутній і не вважає обговорені там теми пріоритетними. Він наголосив, що саміт був суто двостороннім, і Україна не була залучена, що дало перевагу путіну.

"Мене там не було і мені не дуже цікаво" – Зеленський розповів про враження від саміту путіна та Трампа на Алясці

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, що відбулася майже три тижні тому на Алясці. Про свої враження український лідер розповів в інтерв'ю журналістці АВС, пише УНН.

Деталі

Український Президент наголосив, що він не брав участі у зустрічі й не вважає для себе пріоритетним зосереджувати увагу на темах, які там обговорювалися.

Я можу сказати – мене там не було. І, чесно кажучи, мені це не дуже цікаве, оскільки йдеться про якісь економічні питання, енергетику та Арктику. Я не знаю, що я про це можу сказати 

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що саміт у форматі США–росія був "суто двостороннім", і висловив жаль, що Україна не була до нього залучена. На думку Зеленського, найбільшу вигоду від зустрічі отримав саме путін, який давно прагнув побачитися з американським президентом і зміг продемонструвати це всьому світу.

Це могла б бути хороша тристороння зустріч, якби Україну запросили

– підкреслив президент.

За його словами, у такому випадку путіну довелося б спілкуватися не тільки з Трампом, чого він так прагнув, але і з українським Президентом. 

Зеленський також зауважив, що саміт міг стати нагодою для спільного тиску на кремль, проте цей шанс, за його словами, був втрачений. Водночас він наголосив, що міжнародна спільнота разом зі США все ще має можливість створити новий схожий формат зустрічі для посилення тиску на рф.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про готовність України до переговорів з росією без припинення вогню чи гарантій безпеки. Він зазначив, що путін свідомо затягує мирні ініціативи, відмовляючись від зустрічей.

Зеленський вважає запровадження мит проти країн, що ведуть справи з росією, справедливим рішенням. Він зазначив, що ефективність цих санкцій покаже лише час.

Степан Гафтко

Політика
Електроенергія
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна