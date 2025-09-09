"Меня там не было и мне не очень интересно" – Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита Путина и Трампа на Аляске

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 25953 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 36138 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 33475 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 21886 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 20718 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 23620 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36178 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 48743 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28460 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49382 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
62%
753мм
Популярные новости
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 20349 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 23015 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 24652 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 21355 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 19531 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 19707 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 36138 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 33475 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 48743 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 40818 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 14361 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 24957 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 24221 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 92956 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 50576 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Truth Social
Тесла Модель Y

"Меня там не было и мне не очень интересно" – Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита Путина и Трампа на Аляске

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент Зеленский прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске, заявив, что не присутствовал и не считает обсуждаемые там темы приоритетными. Он подчеркнул, что саммит был сугубо двусторонним, и Украина не была вовлечена, что дало преимущество Путину.

"Меня там не было и мне не очень интересно" – Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, состоявшуюся почти три недели назад на Аляске. О своих впечатлениях украинский лидер рассказал в интервью журналистке АВС, пишет УНН.

Детали

Украинский Президент подчеркнул, что он не участвовал во встрече и не считает для себя приоритетным сосредотачивать внимание на темах, которые там обсуждались.

Я могу сказать – меня там не было. И, честно говоря, мне это не очень интересно, поскольку речь идет о каких-то экономических вопросах, энергетике и Арктике. Я не знаю, что я об этом могу сказать 

– заявил Зеленский.

Он отметил, что саммит в формате США–Россия был "сугубо двусторонним", и выразил сожаление, что Украина не была к нему привлечена. По мнению Зеленского, наибольшую выгоду от встречи получил именно Путин, который давно стремился увидеться с американским президентом и смог продемонстрировать это всему миру.

Это могла бы быть хорошая трехсторонняя встреча, если бы Украину пригласили

– подчеркнул президент.

По его словам, в таком случае Путину пришлось бы общаться не только с Трампом, чего он так стремился, но и с украинским Президентом. 

Зеленский также отметил, что саммит мог стать возможностью для совместного давления на Кремль, однако этот шанс, по его словам, был упущен. В то же время он подчеркнул, что международное сообщество вместе с США все еще имеет возможность создать новый похожий формат встречи для усиления давления на РФ.

Напомним

Президент Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией без прекращения огня или гарантий безопасности. Он отметил, что Путин сознательно затягивает мирные инициативы, отказываясь от встреч.

Зеленский считает введение пошлин против стран, ведущих дела с Россией, справедливым решением. Он отметил, что эффективность этих санкций покажет только время.

Степан Гафтко

Политика
Электроэнергия
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина