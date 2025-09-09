"Меня там не было и мне не очень интересно" – Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, состоявшуюся почти три недели назад на Аляске. О своих впечатлениях украинский лидер рассказал в интервью журналистке АВС, пишет УНН.

Детали

Украинский Президент подчеркнул, что он не участвовал во встрече и не считает для себя приоритетным сосредотачивать внимание на темах, которые там обсуждались.

Я могу сказать – меня там не было. И, честно говоря, мне это не очень интересно, поскольку речь идет о каких-то экономических вопросах, энергетике и Арктике. Я не знаю, что я об этом могу сказать – заявил Зеленский.

Он отметил, что саммит в формате США–Россия был "сугубо двусторонним", и выразил сожаление, что Украина не была к нему привлечена. По мнению Зеленского, наибольшую выгоду от встречи получил именно Путин, который давно стремился увидеться с американским президентом и смог продемонстрировать это всему миру.

Это могла бы быть хорошая трехсторонняя встреча, если бы Украину пригласили – подчеркнул президент.

По его словам, в таком случае Путину пришлось бы общаться не только с Трампом, чего он так стремился, но и с украинским Президентом.

Зеленский также отметил, что саммит мог стать возможностью для совместного давления на Кремль, однако этот шанс, по его словам, был упущен. В то же время он подчеркнул, что международное сообщество вместе с США все еще имеет возможность создать новый похожий формат встречи для усиления давления на РФ.

Напомним

Президент Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией без прекращения огня или гарантий безопасности. Он отметил, что Путин сознательно затягивает мирные инициативы, отказываясь от встреч.

Зеленский считает введение пошлин против стран, ведущих дела с Россией, справедливым решением. Он отметил, что эффективность этих санкций покажет только время.