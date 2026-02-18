$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 6120 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 14179 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 12507 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 20639 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 18479 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15942 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20434 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23622 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17207 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18085 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 20639 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 56165 перегляди
мединський провів двогодинну зустріч з українською стороною після офіційних переговорів - росЗМІ

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Глава російської делегації володимир мединський провів двогодинну закриту зустріч з українською стороною після завершення офіційних переговорів у Женеві. Мединський підтвердив факт зустрічі, яка відбулася в готелі InterContinental.

Глава російської делегації на переговорах у Женеві володимир мединський провів двогодинну закриту зустріч з українською стороною після завершення офіційних переговорів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

росЗМІ повідомили, що мединський у закритому режимі провів двогодинні переговори в готелі InterContinental перед від'їздом до аеропорту.

Згодом володимир мединський підтвердив росЗМІ, що провів у Женеві зустріч із українською стороною у закритому форматі.

Додамо

Офіційні тристоронні переговори тривали близько двох годин, і Президент України Володимир Зеленський назвав їх "важкими".

З цим погодився мединський, сказавши російським ЗМІ, що вони були "важкими, але діловими".

Нагадаємо

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Женева
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна