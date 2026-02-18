мединський провів двогодинну зустріч з українською стороною після офіційних переговорів - росЗМІ
Київ • УНН
Глава російської делегації володимир мединський провів двогодинну закриту зустріч з українською стороною після завершення офіційних переговорів у Женеві. Мединський підтвердив факт зустрічі, яка відбулася в готелі InterContinental.
Глава російської делегації на переговорах у Женеві володимир мединський провів двогодинну закриту зустріч з українською стороною після завершення офіційних переговорів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
росЗМІ повідомили, що мединський у закритому режимі провів двогодинні переговори в готелі InterContinental перед від'їздом до аеропорту.
Згодом володимир мединський підтвердив росЗМІ, що провів у Женеві зустріч із українською стороною у закритому форматі.
Додамо
Офіційні тристоронні переговори тривали близько двох годин, і Президент України Володимир Зеленський назвав їх "важкими".
З цим погодився мединський, сказавши російським ЗМІ, що вони були "важкими, але діловими".
Нагадаємо
Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.
Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".
Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.