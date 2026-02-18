$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 6208 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 14339 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 12609 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 20774 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 18553 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 15952 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20441 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23633 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17217 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18100 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
мединский провел двухчасовую встречу с украинской стороной после официальных переговоров - росСМИ

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Глава российской делегации владимир мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной после завершения официальных переговоров в Женеве. мединский подтвердил факт встречи, которая состоялась в отеле InterContinental.

мединский провел двухчасовую встречу с украинской стороной после официальных переговоров - росСМИ

Глава российской делегации на переговорах в Женеве владимир мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной после завершения официальных переговоров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

РосСМИ сообщили, что мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в отеле InterContinental перед отъездом в аэропорт.

Впоследствии владимир мединский подтвердил росСМИ, что провел в Женеве встречу с украинской стороной в закрытом формате.

Добавим

Официальные трехсторонние переговоры длились около двух часов, и Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "тяжелыми".

С этим согласился мединский, сказав российским СМИ, что они были "тяжелыми, но деловыми".

Разговор в Женеве был непростым, но важным - Буданов18.02.26, 15:57 • 1906 просмотров

Напомним

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.

Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.

Антонина Туманова

