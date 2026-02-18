мединский провел двухчасовую встречу с украинской стороной после официальных переговоров - росСМИ
Киев • УНН
Глава российской делегации владимир мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной после завершения официальных переговоров в Женеве. мединский подтвердил факт встречи, которая состоялась в отеле InterContinental.
Детали
РосСМИ сообщили, что мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в отеле InterContinental перед отъездом в аэропорт.
Впоследствии владимир мединский подтвердил росСМИ, что провел в Женеве встречу с украинской стороной в закрытом формате.
Добавим
Официальные трехсторонние переговоры длились около двух часов, и Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "тяжелыми".
С этим согласился мединский, сказав российским СМИ, что они были "тяжелыми, но деловыми".
Напомним
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".
Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.