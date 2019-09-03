Медики дали поради, як не отруїтися грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. До сезону збору грибів медики нагадали українцям поради щодо їх споживання. Їх опублікував Центр громадського здоров’я МОЗ на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Так, Центр громадського здоров’я сформував список порад для тих, хто планує купувати, споживати чи збирати гриби:
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- Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, які підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.
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- Не купуйте гриби на стихійних ринках.
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- Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
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- Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
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- Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.
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- Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
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- Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
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- Не куштуйте сирі гриби.
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- Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
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- Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
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- Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
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- Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
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"Страви з грибів — традиційний продукт у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України. Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж у консервованому вигляді. Хітин, що входить до складу грибів, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому їх вважають "важкою" їжею", - додали медики.
Нагадаємо, українцям нагадали про небезпеку грибних отруєнь.