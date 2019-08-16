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Українцям нагадали про небезпеку грибних отруєнь

Українцям нагадали про небезпеку грибних отруєнь

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Дощова погода сприяє появі грибів,тому українцям нагадують про небезпеку грибних отруєнь. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я міста Києва Валентина Гінзбург, передає  УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Оскільки дощова погода сприяє появі грибів, лікарі хочуть вкотре нагадати населенню, що вживати лісові гриби – небезпечно.

"Навіть їстівні "безпечні" гриби не можна давати малюкам. Це вкрай важка їжа для дитячого шлунку, яка може викликати різноманітні розлади. Так само неприйнятною їжею є гриби і для вагітних жінок" – зауважила Гінзбург.

За її словами варто з особливою уважністю спостерігати за своїм станом після вживання грибів, адже симптоми можуть бути різними. Після вживання сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків вже за 30-60 хвилин можуть з’явитися нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла.

Після вживання червоних мухоморів і волокониць впродовж терміну від 30 хв до 2 годин отруйні речовини вражають нервову систему і людина потерпає від галюцинацій, розладу або втрати свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

У разі виявлення отруєння до приїзду медиків рекомендують промивати шлунок, зробити очисну клізму і вживати велику кількість рідини.

Нагадаємо, тринадцятеро дітей, які відпочивали у садибі в Івано-Франківській області, були госпіталізовані до лікарні із харчовим отруєнням.

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