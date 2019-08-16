Украинцом напомнили об опасности грибных отравлений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Дождливая погода способствует появлению грибов, поэтому украинцам напоминают об опасности грибных отравлений. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения города Киева Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Поскольку дождливая погода способствует появлению грибов, врачи хотят еще раз напомнить населению, что употреблять лесные грибы - опасно.
"Даже съедобные "безопасные" грибы нельзя давать малышам. Это очень тяжелая пища для детского желудка, которая может вызвать различные расстройства. Так же неприемлемой пищей являются грибы и для беременных женщин", - сообщила Гинзбург.
По ее словам стоит с особой внимательностью наблюдать за своим состоянием после употребления грибов, ведь симптомы могут быть разными. После употребления сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела.
После употребления красных мухоморов и волоконниц в течение срока от 30 мин до 2 ч ядовитые вещества поражают нервную систему и человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушения дыхания и сердечной деятельности.
В случае обнаружения отравления до приезда медиков рекомендуют промывать желудок, сделать очистительную клизму и принимать большое количество жидкости.
Напомним, 13 детей, отдыхавших в усадьбе в Ивано-Франковской области, были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением.