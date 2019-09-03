Медики дали советы, как не отравиться грибами

Так, Центр общественного здоровья сформировал список советов для тех, кто планирует покупать, потреблять или собирать грибы:



Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.



Не покупайте грибы на стихийных рынках.



Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.



Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. Если есть малейшее сомнение, сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.



Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.



Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.



Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.



Не пробуйте сырые грибы.



Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.



Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.



Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.



Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.



"Блюда из грибов - традиционный продукт в рационе питания жителей многих регионов Украины. Чаще всего грибы используют в качестве приправы к блюдам или в консервированном виде. Хитин, входящий в состав грибов, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому их считают "тяжелой" пищей", - добавили медики.

Напомним, украинцам напомнили об опасности грибных отравлений.