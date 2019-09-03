Медики дали советы, как не отравиться грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. К сезону сбора грибов медики напомнили украинцам советы относительно их потребления. Их опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, Центр общественного здоровья сформировал список советов для тех, кто планирует покупать, потреблять или собирать грибы:
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- Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
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- Не покупайте грибы на стихийных рынках.
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- Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
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- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. Если есть малейшее сомнение, сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
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- Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
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- Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
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- Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
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- Не пробуйте сырые грибы.
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- Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
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- Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
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- Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
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- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
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"Блюда из грибов - традиционный продукт в рационе питания жителей многих регионов Украины. Чаще всего грибы используют в качестве приправы к блюдам или в консервированном виде. Хитин, входящий в состав грибов, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому их считают "тяжелой" пищей", - добавили медики.
Напомним, украинцам напомнили об опасности грибных отравлений.