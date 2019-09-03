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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112933 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123805 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115325 просмотра

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6 марта, 14:10 • 121256 просмотра

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Медики дали советы, как не отравиться грибами

Медики дали советы, как не отравиться грибами

Киев  •  УНН

 • 19210 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. К сезону сбора грибов медики напомнили украинцам советы относительно их потребления. Их опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Центр общественного здоровья сформировал список советов для тех, кто планирует покупать, потреблять или собирать грибы:

  • Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. Если есть малейшее сомнение, сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
  • Не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

"Блюда из грибов - традиционный продукт в рационе питания жителей многих регионов Украины. Чаще всего грибы используют в качестве приправы к блюдам или в консервированном виде. Хитин, входящий в состав грибов, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому их считают "тяжелой" пищей", - добавили медики.

Напомним, украинцам напомнили об опасности грибных отравлений.

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