Мазут на берегах Одещини: фахівці відібрані проби для дослідження
Київ • УНН
На узбережжі Чорного моря в зоні "Катранка" знайдено плями, схожі на мазут, протяжністю 1,5 км. Фахівці відібрали проби для дослідження та звернулися до відповідних служб для локалізації забруднення.
На Одещині фахівці Державної екологічної інспекції оглянули місце, де були виявлені плями невідомого походження на ґрунті, відібрані проби для проведення дослідження, передає УНН із посиланням на Міндовкілля.
Деталі
На узбережжі Чорного моря, в рекреаційній зоні "Катранка" (Лиманська громада, Білгород-Дністровський район), виявлено плями, схожі на мазут.
Уздовж прибережної смуги знайдено осередки речовини чорного кольору у вигляді згустків розміром 0,5–5 см, які за зовнішніми ознаками нагадують нафтопродукти.
"Ширина лінії забруднення узбережжя Чорного моря 1,5 – 2 м, а її протяжність становить близько 1,5 км. Зазначена лінія забруднення знаходиться на відстані 24 м від моря", — йдеться у повідомленні.
Для аналізу фахівці відібрали проби морської води та ґрунту.
Дослідження здійснюватимуться у відділі інструментально-лабораторного контролю Інспекції та в Українському науковому центрі екології моря.
Можливі загрози
"Для запобігання виникненню надзвичайної події, пов’язаної із можливим потраплянням мазуту у прибережні води узбережжя Одеської, Миколаївської й Херсонської областей, Міндовкілля звернулось до Міноборони, Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та ДП "Адміністрація морських портів України" щодо сприяння в ідентифікації розповсюдження мазуту у морських водах Чорного моря, а також вжиття заходів із локалізації забруднення", - йдеться у повідомленні.
Адміністрація судноплавства підтвердила можливість залучення спеціалізованих суден для збору нафтопродуктів.
Мазут після аварії російських танкерів досяг берегів Одещини - науковець24.01.25, 12:37 • 25059 переглядiв
Нагадаємо
15 грудня 2024 року в Керченській протоці сталася аварія танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", внаслідок чого значна кількість мазуту потрапила в море.
Експерти попереджають, що згустки мазуту можуть осідати на дно шельфу, створюючи потенційні загрози для екосистеми північно-західного Чорного моря.
Міністерство наголошує на важливості фіксації цього випадку для оцінки наслідків та подання матеріалів до міжнародних судів для відшкодування збитків.