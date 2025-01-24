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Мазут на берегах Одесской области: специалисты отобрали пробы для исследования

Мазут на берегах Одесской области: специалисты отобрали пробы для исследования

Киев  •  УНН

 • 10692 просмотра

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На побережье Черного моря в зоне "Катранка" найдены пятна, похожие на мазут, протяженностью 1,5 км. Специалисты отобрали пробы для исследования и обратились в соответствующие службы для локализации загрязнения.

В Одесской области специалисты Государственной экологической инспекции осмотрели место, где были обнаружены пятна неизвестного происхождения на почве, отобраны пробы для проведения исследования, передает УНН со ссылкой на Минприроды.

Детали

На побережье Черного моря, в рекреационной зоне "Катранка" (Лиманская громада, Белгород-Днестровский район), обнаружены пятна, похожие на мазут. 

 Вдоль прибрежной полосы найдены очаги вещества черного цвета в виде сгустков размером 0,5-5 см, которые по внешним признакам напоминают нефтепродукты.

"Ширина линии загрязнения побережья Черного моря 1,5 - 2 м, а ее протяженность составляет около 1,5 км. Указанная линия загрязнения находится на расстоянии 24 м от моря", - говорится в сообщении.

Для анализа специалисты отобрали пробы морской воды и почвы.

Исследования будут осуществляться в отделе инструментально-лабораторного контроля Инспекции и в Украинском научном центре экологии моря.

Возможные угрозы

"Для предотвращения возникновения чрезвычайного происшествия, связанного с возможным попаданием мазута в прибрежные воды побережья Одесской, Николаевской и Херсонской областей, Минприроды обратилось к Минобороны, Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и ГП "Администрация морских портов Украины" относительно содействия в идентификации распространения мазута в морских водах Черного моря, а также принятия мер по локализации загрязнения", - говорится в сообщении.

Администрация судоходства подтвердила возможность привлечения специализированных судов для сбора нефтепродуктов.

Мазут после аварии российских танкеров достиг берегов Одесской области - ученый24.01.25, 12:37 • 18338 просмотров

Напомним

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего значительное количество мазута попало в море. 

Эксперты предупреждают, что сгустки мазута могут оседать на дно шельфа, создавая потенциальные угрозы для экосистемы северо-западного Черного моря.

Министерство подчеркивает важность фиксации этого случая для оценки последствий и представления материалов в международные суды для возмещения убытков.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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