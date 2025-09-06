Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затримано

Імміграційна влада США провела обшук на великому заводі з виробництва електромобілів південнокорейської компанії Hyundai у штаті Джорджія і заарештувала там 475 осіб, більшість із них - громадяни Південної Кореї. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Департамент внутрішньої безпеки США повідомив, що співробітники силових органів діяли на основі ордера, виписаного у зв'язку з підозрами у "практиці незаконного працевлаштування та інших серйозних федеральних злочинах".

В результаті обшуку також було припинено роботу сусіднього заводу з виробництва батарей для електромобілів. Поки що неясно, чим саме займалися на заводі затримані

Компанія Hyundai Motor заявила, що їй відомо про інцидент і вона "намагається встановити всі обставини".

Наскільки ми розуміємо на сьогодні, жоден із затриманих не був працевлаштований у Hyundai Motor

Міністерство закордонних справ Південної Кореї підтвердило, що серед затриманих є громадяни цієї країни.

Ми також висловили наші побоювання та жаль через посольство США в Кореї та закликали їх виявити крайню обережність та переконатися, що не порушуються законні права та інтереси корейських громадян