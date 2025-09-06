Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затримано
Київ • УНН
Імміграційна влада США провела обшук на заводі Hyundai в Джорджії, затримавши 475 осіб, більшість з яких – громадяни Південної Кореї. Компанія Hyundai Motor заявляє, що затримані не були її співробітниками.
Деталі
Департамент внутрішньої безпеки США повідомив, що співробітники силових органів діяли на основі ордера, виписаного у зв'язку з підозрами у "практиці незаконного працевлаштування та інших серйозних федеральних злочинах".
В результаті обшуку також було припинено роботу сусіднього заводу з виробництва батарей для електромобілів. Поки що неясно, чим саме займалися на заводі затримані
Компанія Hyundai Motor заявила, що їй відомо про інцидент і вона "намагається встановити всі обставини".
Наскільки ми розуміємо на сьогодні, жоден із затриманих не був працевлаштований у Hyundai Motor
Міністерство закордонних справ Південної Кореї підтвердило, що серед затриманих є громадяни цієї країни.
Ми також висловили наші побоювання та жаль через посольство США в Кореї та закликали їх виявити крайню обережність та переконатися, що не порушуються законні права та інтереси корейських громадян
Водночас американське імміграційне відомство повідомляє, що операцію на заводі Hyundai було проведено після "багатомісячного кримінального розслідування, під час якого ми збирали докази та документи, проводили допити, представили ці докази в суді, щоб отримати офіційний ордер на обшук".
Нагадаємо
Федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані, у вівторок 2-го вересня виніс рішення проти використання президентом Дональдом Трампом закону 1798 року для депортації підозрюваних членів латиноамериканських банд. Закон про ворогів-іноземців дозволяє депортацію "підданих ворожої держави" лише за умови оголошення стану війни проти іншої країни.
