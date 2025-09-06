$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 вересня, 16:47 • 10820 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 19595 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 24795 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 21119 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 33576 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40425 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35375 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 64118 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46107 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57284 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень

5 вересня, 15:10 • 24795 перегляди
5 вересня, 15:10 • 24795 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затримано

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Імміграційна влада США провела обшук на заводі Hyundai в Джорджії, затримавши 475 осіб, більшість з яких – громадяни Південної Кореї. Компанія Hyundai Motor заявляє, що затримані не були її співробітниками.

Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затримано

Імміграційна влада США провела обшук на великому заводі з виробництва електромобілів південнокорейської компанії Hyundai у штаті Джорджія і заарештувала там 475 осіб, більшість із них - громадяни Південної Кореї. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Департамент внутрішньої безпеки США повідомив, що співробітники силових органів діяли на основі ордера, виписаного у зв'язку з підозрами у "практиці незаконного працевлаштування та інших серйозних федеральних злочинах".

В результаті обшуку також було припинено роботу сусіднього заводу з виробництва батарей для електромобілів. Поки що неясно, чим саме займалися на заводі затримані

- йдеться у повідомленні.

Компанія Hyundai Motor заявила, що їй відомо про інцидент і вона "намагається встановити всі обставини".

Наскільки ми розуміємо на сьогодні, жоден із затриманих не був працевлаштований у Hyundai Motor

- повідомили у компанії.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї підтвердило, що серед затриманих є громадяни цієї країни.

Ми також висловили наші побоювання та жаль через посольство США в Кореї та закликали їх виявити крайню обережність та переконатися, що не порушуються законні права та інтереси корейських громадян

- йдеться у повідомленні корейського МЗС.

Водночас американське імміграційне відомство повідомляє, що операцію на заводі Hyundai було проведено після "багатомісячного кримінального розслідування, під час якого ми збирали докази та документи, проводили допити, представили ці докази в суді, щоб отримати офіційний ордер на обшук".

Нагадаємо

Федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані, у вівторок 2-го вересня виніс рішення проти використання президентом Дональдом Трампом закону 1798 року для депортації підозрюваних членів латиноамериканських банд. Закон про ворогів-іноземців дозволяє депортацію "підданих ворожої держави" лише за умови оголошення стану війни проти іншої країни.

Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20.08.25, 05:53 • 85628 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Hyundai
Дональд Трамп
Південна Корея
Сполучені Штати Америки