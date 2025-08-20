$41.260.08
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Служба громадянства та імміграції США перевірятиме заявників на грін-карту на предмет "антиамериканських" поглядів. Це є частиною нових змін у політиці, спрямованих на обмеження імміграції.

Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"

Іммігранти, які шукають легальний спосіб проживання та роботи у Сполучених Штатах Америки, тепер проходитимуть перевірку на "антиамериканізм". Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі

Служба громадянства та імміграції США заявила, що тепер її співробітники розглядатимуть, чи заявник на отримання пільг, таких як грін-карта, "схвалював, пропагував, підтримував або іншим чином висловлював" антиамериканські, терористичні чи антисемітські погляди.

Пільги Америки не повинні надаватися тим, хто зневажає країну та пропагує антиамериканську ідеологію. Імміграційні пільги, зокрема право на проживання та роботу в Сполучених Штатах, залишаються привілеєм, а не правом

- заявив у своїй заяві речник USCIS Метью Трагессер.

Не уточнюється, що саме вважається антиамериканізмом, і незрозуміло, як і коли ця директива застосовуватиметься.

Посил полягає в тому, що США та імміграційні агентства будуть менш толерантними до антиамериканізму чи антисемітизму під час прийняття імміграційних рішень

-  зазначила Елізабет Джейкобс, директорка з питань нормативно-правового регулювання та політики Центру імміграційних досліджень, групи, яка виступає за обмеження імміграції.

Ці зміни в політиці є результатом інших змін, нещодавно запроваджених з початку роботи адміністрації Трампа, включаючи перевірку в соціальних мережах та нещодавнє додавання оцінки заявників, які бажають отримати громадянство, на предмет "доброї моральної репутації". Це враховуватиме не лише "відсутність проступків", але й позитивні якості та внесок заявника.

Нагадаємо

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає ідею реаліті-шоу, де 12 іммігрантів змагатимуться за громадянство. Учасники виконуватимуть культурні та фізичні завдання, подорожуючи країною.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Міністерство національної безпеки США
Ассошіейтед Прес
Сполучені Штати Америки