Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»

Иммигранты, ищущие легальный способ проживания и работы в Соединенных Штатах Америки, теперь будут проходить проверку на "антиамериканизм". Об этом информирует Associated Press, передает УНН.

Служба гражданства и иммиграции США заявила, что теперь ее сотрудники будут рассматривать, одобрял ли заявитель на получение льгот, таких как грин-карта, "одобрял, пропагандировал, поддерживал или иным образом выражал" антиамериканские, террористические или антисемитские взгляды.

Льготы Америки не должны предоставляться тем, кто презирает страну и пропагандирует антиамериканскую идеологию. Иммиграционные льготы, в частности право на проживание и работу в Соединенных Штатах, остаются привилегией, а не правом

Не уточняется, что именно считается антиамериканизмом, и непонятно, как и когда эта директива будет применяться.

Посыл заключается в том, что США и иммиграционные агентства будут менее толерантны к антиамериканизму или антисемитизму при принятии иммиграционных решений