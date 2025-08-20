Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»
Служба гражданства и иммиграции США будет проверять заявителей на грин-карту на предмет «антиамериканских» взглядов. Это является частью новых изменений в политике, направленных на ограничение иммиграции.
Иммигранты, ищущие легальный способ проживания и работы в Соединенных Штатах Америки, теперь будут проходить проверку на "антиамериканизм". Об этом информирует Associated Press, передает УНН.
Детали
Служба гражданства и иммиграции США заявила, что теперь ее сотрудники будут рассматривать, одобрял ли заявитель на получение льгот, таких как грин-карта, "одобрял, пропагандировал, поддерживал или иным образом выражал" антиамериканские, террористические или антисемитские взгляды.
Льготы Америки не должны предоставляться тем, кто презирает страну и пропагандирует антиамериканскую идеологию. Иммиграционные льготы, в частности право на проживание и работу в Соединенных Штатах, остаются привилегией, а не правом
Не уточняется, что именно считается антиамериканизмом, и непонятно, как и когда эта директива будет применяться.
Посыл заключается в том, что США и иммиграционные агентства будут менее толерантны к антиамериканизму или антисемитизму при принятии иммиграционных решений
Эти изменения в политике являются результатом других изменений, недавно введенных с начала работы администрации Трампа, включая проверку в социальных сетях и недавнее добавление оценки заявителей, желающих получить гражданство, на предмет "доброй моральной репутации". Это будет учитывать не только "отсутствие проступков", но и положительные качества и вклад заявителя.
Напомним
Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство. Участники будут выполнять культурные и физические задания, путешествуя по стране.
