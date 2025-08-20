Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»

$41.260.08
19 августа, 12:26 • 54200 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 92274 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 84857 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 82651 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 52112 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34653 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98731 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73843 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86906 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104041 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США19 августа, 17:41
В Украину вернули исторические раритеты: редкие книги XIX – начала XX века были вывезены во время Второй мировой войны19 августа, 17:46
Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции19 августа, 18:35
Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности19 августа, 18:45
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»22:02
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 92270 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 84854 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 82649 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 68089 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 52111 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами19 августа, 17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Служба гражданства и иммиграции США будет проверять заявителей на грин-карту на предмет «антиамериканских» взглядов. Это является частью новых изменений в политике, направленных на ограничение иммиграции.

Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»

Иммигранты, ищущие легальный способ проживания и работы в Соединенных Штатах Америки, теперь будут проходить проверку на "антиамериканизм". Об этом информирует Associated Press, передает УНН.

Детали

Служба гражданства и иммиграции США заявила, что теперь ее сотрудники будут рассматривать, одобрял ли заявитель на получение льгот, таких как грин-карта, "одобрял, пропагандировал, поддерживал или иным образом выражал" антиамериканские, террористические или антисемитские взгляды.

Льготы Америки не должны предоставляться тем, кто презирает страну и пропагандирует антиамериканскую идеологию. Иммиграционные льготы, в частности право на проживание и работу в Соединенных Штатах, остаются привилегией, а не правом

- заявил в своем заявлении представитель USCIS Мэтью Трагессер.

Не уточняется, что именно считается антиамериканизмом, и непонятно, как и когда эта директива будет применяться.

Посыл заключается в том, что США и иммиграционные агентства будут менее толерантны к антиамериканизму или антисемитизму при принятии иммиграционных решений

-  отметила Элизабет Джейкобс, директор по вопросам нормативно-правового регулирования и политики Центра иммиграционных исследований, группы, выступающей за ограничение иммиграции.

Эти изменения в политике являются результатом других изменений, недавно введенных с начала работы администрации Трампа, включая проверку в социальных сетях и недавнее добавление оценки заявителей, желающих получить гражданство, на предмет "доброй моральной репутации". Это будет учитывать не только "отсутствие проступков", но и положительные качества и вклад заявителя.

Напомним

Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство. Участники будут выполнять культурные и физические задания, путешествуя по стране.

Администрация Трампа предлагает мигрантам 1000 долларов за добровольный выезд05.05.25, 20:01 • 9802 просмотра

Вита Зеленецкая

