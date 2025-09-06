Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаны
Киев • УНН
Иммиграционные власти США провели обыск на заводе Hyundai в Джорджии, задержав 475 человек, большинство из которых – граждане Южной Кореи. Компания Hyundai Motor заявляет, что задержанные не были ее сотрудниками.
Иммиграционные власти США провели обыск на крупном заводе по производству электромобилей южнокорейской компании Hyundai в штате Джорджия и арестовали там 475 человек, большинство из них - граждане Южной Кореи. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.
Детали
Департамент внутренней безопасности США сообщил, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в "практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях".
В результате обыска также была прекращена работа соседнего завода по производству батарей для электромобилей. Пока неясно, чем именно занимались на заводе задержанные
Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она "пытается установить все обстоятельства".
Насколько мы понимаем на сегодня, ни один из задержанных не был трудоустроен в Hyundai Motor
Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что среди задержанных есть граждане этой страны.
Мы также выразили наши опасения и сожаление через посольство США в Корее и призвали их проявить крайнюю осторожность и убедиться, что не нарушаются законные права и интересы корейских граждан
В то же время американское иммиграционное ведомство сообщает, что операция на заводе Hyundai была проведена после "многомесячного уголовного расследования, в ходе которого мы собирали доказательства и документы, проводили допросы, представили эти доказательства в суде, чтобы получить официальный ордер на обыск".
Напомним
Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане, во вторник 2 сентября вынес решение против использования президентом Дональдом Трампом закона 1798 года для депортации подозреваемых членов латиноамериканских банд. Закон о врагах-иностранцах позволяет депортацию "подданных враждебного государства" только при условии объявления состояния войны против другой страны.
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20.08.25, 05:53 • 85628 просмотров