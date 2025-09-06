Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаны

Иммиграционные власти США провели обыск на крупном заводе по производству электромобилей южнокорейской компании Hyundai в штате Джорджия и арестовали там 475 человек, большинство из них - граждане Южной Кореи. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Департамент внутренней безопасности США сообщил, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в "практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях".

В результате обыска также была прекращена работа соседнего завода по производству батарей для электромобилей. Пока неясно, чем именно занимались на заводе задержанные

Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она "пытается установить все обстоятельства".

Насколько мы понимаем на сегодня, ни один из задержанных не был трудоустроен в Hyundai Motor

Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что среди задержанных есть граждане этой страны.

Мы также выразили наши опасения и сожаление через посольство США в Корее и призвали их проявить крайнюю осторожность и убедиться, что не нарушаются законные права и интересы корейских граждан