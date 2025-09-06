$41.350.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаны

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Иммиграционные власти США провели обыск на заводе Hyundai в Джорджии, задержав 475 человек, большинство из которых – граждане Южной Кореи. Компания Hyundai Motor заявляет, что задержанные не были ее сотрудниками.

Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаны

Иммиграционные власти США провели обыск на крупном заводе по производству электромобилей южнокорейской компании Hyundai в штате Джорджия и арестовали там 475 человек, большинство из них - граждане Южной Кореи. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

Департамент внутренней безопасности США сообщил, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в "практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях".

В результате обыска также была прекращена работа соседнего завода по производству батарей для электромобилей. Пока неясно, чем именно занимались на заводе задержанные

- говорится в сообщении.

Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она "пытается установить все обстоятельства".

Насколько мы понимаем на сегодня, ни один из задержанных не был трудоустроен в Hyundai Motor

- сообщили в компании.

Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что среди задержанных есть граждане этой страны.

Мы также выразили наши опасения и сожаление через посольство США в Корее и призвали их проявить крайнюю осторожность и убедиться, что не нарушаются законные права и интересы корейских граждан

- говорится в сообщении корейского МИД.

В то же время американское иммиграционное ведомство сообщает, что операция на заводе Hyundai была проведена после "многомесячного уголовного расследования, в ходе которого мы собирали доказательства и документы, проводили допросы, представили эти доказательства в суде, чтобы получить официальный ордер на обыск".

Напомним

Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане, во вторник 2 сентября вынес решение против использования президентом Дональдом Трампом закона 1798 года для депортации подозреваемых членов латиноамериканских банд. Закон о врагах-иностранцах позволяет депортацию "подданных враждебного государства" только при условии объявления состояния войны против другой страны.

Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20.08.25, 05:53 • 85628 просмотров

