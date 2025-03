Масове весілля на тлі COVID-19: у Перу одночасно дали шлюбні обітниці близько 200 пар

Деталі

Церемонію, яка пройшла в столиці країни Лімі, очолив мер столиці Хорхе Муньйос. Як відзначає CNN Brasil, пари повинні були пройти медичне обстеження, перш ніж їм дозволили прийти на церемонію.

Найстаршою парою були Сантьяго Лойола Сіфуентес, 82 роки, та Ольга Веласкес Лауренс, 87 років, а наймолодшими були Марко Роблес Монтенегро, 24 роки, і Джудіт Татаже Агурто, 19 років.

Подружжя отримали від місцевої влади кошики з фруктами і каву. Церемонія транслювалася на сторінці мерії Ліми в Facebook для родичів, які не змогли приїхати.

Після того, як Муньйос оголосив їх чоловіками і дружинами, пари поцілувалися.

Потім молодята взяли документи про укладення шлюбу та сфотографувалися.

Доповнення

За даними ВООЗ, у Перу станом на 27 серпня зареєстровано 2 145 051 підтверджених випадків COVID-19 з 198 031 смертю.