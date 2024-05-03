3 травня: Всесвітній день свободи преси, Міжнародний день сонця, Страсна п’ятниця

Сьогодні, третього квітня, у багатьох країнах світу представники медіа-спільноти, а також люди, які хочуть отримувати об’єктивну інформацію можуть долучитися до Всесвітнього дня свободи преси, пише УНН.

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1992 році з метою протидії цензурі з боку державних органів.

Цензура з’явилася ще у давнину. Вважається, що першою відомою жертвою цензури був давньогрецькій філософ Сократ, якого за вільнодумство засудили до смертної кари, та змусили випити отруту.

У Європі цензура почала набувати небувалих розмахів невдовзі після винаходу друкарського верстата. У1501 році Папа Римський Олександр VI наказав типографіям надавати церковним органам копії всіх матеріалів перед публікацією. Покаранням за непокору цензурі були штрафи та відлучення від церкви.

У 1563 король Франції Карл ІХ заборонив друкувати будь-що без свого особистого дозволу, незабаром цей приклад наслідували й інші європейські монархи.

У 1766 році парламент Швеції прийняв Закон про свободу преси, який визнано першим в світі законом для підтримки свободи друку й інформації.

У США знаковим став судовий процес 1735 року в справі видавця Джона Пітера Зенгера, звинуваченого в наклепі на губернатора Уільяма Кросбі. Суд присяжних визнав критику в газеті заснованою на фактах і виправдав Зенгера. У 1791 році принцип свободи слова й преси був закріплений в Першій поправці до Конституції США

Також сьогодні можна долучитися до Міжнародного дня сонця. Подія на честь зірки, яка є центром Сонячної системи, була започаткована у США і швидко стала популярною у багатьох країнах світу.

Сонце було центральним елементом людського життя і культури протягом тисячоліть, символізуючи енергію, світло і життя. У наш час воно визнане не лише за свої життєдайні властивості, але й як чисте та невичерпне джерело енергії. Сонячна енергія, отримана з енергії сонця, є важливою альтернативою викопним видам палива, зменшуючи наш вуглецевий слід і пом’якшуючи наслідки зміни клімату.

Для православних християн сьогодні скорботний день – Страсна п’ятниця.

Саме у п’ятницю після вироку прокуратора Юдеї Понтія Пілата на Голгофі був розіп’ятий Ісус Христос.

Страсна п’ятниця – є найсуворішим днем Великоднього посту. Також сьогодні категорично заборонено веселитися, лихословити, вживати алкоголь, торкатися гострих предметів, важко працювати.

Обов’язково варто відвідати вечірню службу церкві.

Іменини сьогодні святкують Микола, Павло, Тимофій, Уляна.