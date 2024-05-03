3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

Сегодня, третьего апреля, во многих странах мира представители медиа-сообщества, а также люди, которые хотят получать объективную информацию могут присоединиться к Всемирному дню свободы прессы, пишет УНН.

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 1992 году с целью противодействия цензуре со стороны государственных органов.

Цензура появилась еще в древности. Считается, что первой известной жертвой цензуры был древнегреческий философ Сократ, которого за свободомыслие приговорили к смертной казни, и заставили выпить яд.

В Европе цензура начала приобретать небывалые размахи вскоре после изобретения печатного станка. В 1501 году Папа Римский Александр VI приказал типографиям предоставлять церковным органам копии всех материалов перед публикацией. Наказанием за неповиновение цензуре были штрафы и отлучение от церкви.

В 1563 году король Франции Карл ІХ запретил печатать что-либо без своего личного разрешения, вскоре этому примеру последовали и другие европейские монархи.

В 1766 году парламент Швеции принял Закон о свободе прессы, который признан первым в мире законом для поддержки свободы печати и информации.

В США знаковым стал судебный процесс 1735 года по делу издателя Джона Питера Зенгера, обвиненного в клевете на губернатора Уильяма Кросби. Суд присяжных признал критику в газете основанной на фактах и оправдал Зенгера. В 1791 году принцип свободы слова и прессы был закреплен в Первой поправке к Конституции США

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню солнца. Событие в честь звезды, которая является центром Солнечной системы, было основано в США и быстро стало популярным во многих странах мира.

Солнце было центральным элементом человеческой жизни и культуры на протяжении тысячелетий, символизируя энергию, свет и жизнь. В наше время оно признано не только за свои животворные свойства, но и как чистый и неисчерпаемый источник энергии. Солнечная энергия, полученная из энергии солнца, является важной альтернативой ископаемым видам топлива, уменьшая наш углеродный след и смягчая последствия изменения климата.

Для православных христиан сегодня скорбный день - Страстная пятница.

Именно в пятницу после приговора прокуратора Иудеи Понтия Пилата на Голгофе был распят Иисус Христос.

Страстная пятница - является самым строгим днем Пасхального поста. Также сегодня категорически запрещено веселиться, сквернословить, употреблять алкоголь, касаться острых предметов, тяжело работать.

Обязательно стоит посетить вечернюю службу церкви.

Именины сегодня празднуют Николай, Павел, Тимофей, Ульяна.