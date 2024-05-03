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3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
29 человек погибли во время наводнения в Бразилии
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере
ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии
NASA разместило в космосе солнечные паруса
Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы
На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека
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3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Сегодня, третьего апреля, во многих странах мира представители медиа-сообщества, а также люди, которые хотят получать объективную информацию могут присоединиться к Всемирному дню свободы прессы.
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области Украины в конце мая или в начале июня с привлечением до 70 000 военнослужащих.
29 человек погибли во время наводнения в Бразилии
29 человек погибли и 60 до сих пор считаются пропавшими без вести в результате разрушительных наводнений, вызванных штормами в Рио-Гранде-ду-Сул, Бразилия, что заставило более 10 000 человек эвакуироваться и оставило 300 000 без электричества.
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби
Украина укрепила свои оборонительные позиции на поле боя благодаря военной помощи США.
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере
Российские войска вошли на военную базу США в Нигере после того, как нигерская хунта изгнала американские войска из страны.
ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии
ООН обвиняет Россию в умышленной бомбардировке больницы на подконтрольном оппозиции севере Сирии в 2019 году, в результате чего погибли родственники сирийца, который подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.
NASA разместило в космосе солнечные паруса
NASA успешно развернуло в космосе систему солнечных парусов площадью 80 квадратных метров с помощью ракеты Electron лаборатории RocketLab, которую можно было видеть с Земли так же ярко, как звезду Сириус.
Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы
Итальянское правительство добивается от ЕС компенсации за убытки, которые понесли итальянские фирмы из-за российских санкций, в том числе рассматривает идею разрешить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, подавать заявки на замороженные европейские активы, принадлежащие российским субъектам хозяйствования.
На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов
Массовое цветение нарцисса узколистного началось в Долине нарциссов, уникальной природоохранной зоне вблизи Хуста на Закарпатье, Украина, и продлится до конца недели.
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека
Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела из "Градов" села Мемрика в Донецкой области.