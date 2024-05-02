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SHOT: у Москві горить завод з виробництва штучного каменю

SHOT: у Москві горить завод з виробництва штучного каменю

Київ • УНН

 • 64526 перегляди

На фабриці штучного каменю на сході Москви спалахнула велика пожежа, площа горіння склала 2 500 квадратних метрів, є загроза обвалу даху, а наявність людей всередині будівлі з'ясовується.

На сході Москви загорівся завод із виробництва штучного каменю. Дим видно за кілька кілометрів від місця події. У приміщенні можуть бути люди. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT, передає УНН.

Деталі

За інформацією SHOT, горить завод із виробництва штучного каменю на вулиці Буракова, є загроза обвалення покрівлі. Площа горіння досягла 2,5 тисячі квадратів.

Пожежа сталася на території меблевого цеху на 3-му поверсі та швидко поширюється по всій площі заводу.

На місці працюють співробітники МНС та медики. Причини того, що сталося, уточнюються. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У смоленській області рф горить нафтопереробний завод24.04.24, 06:19 • 118673 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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