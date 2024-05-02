SHOT: у Москві горить завод з виробництва штучного каменю
Київ • УНН
На фабриці штучного каменю на сході Москви спалахнула велика пожежа, площа горіння склала 2 500 квадратних метрів, є загроза обвалу даху, а наявність людей всередині будівлі з'ясовується.
На сході Москви загорівся завод із виробництва штучного каменю. Дим видно за кілька кілометрів від місця події. У приміщенні можуть бути люди. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT, передає УНН.
Деталі
За інформацією SHOT, горить завод із виробництва штучного каменю на вулиці Буракова, є загроза обвалення покрівлі. Площа горіння досягла 2,5 тисячі квадратів.
Пожежа сталася на території меблевого цеху на 3-му поверсі та швидко поширюється по всій площі заводу.
На місці працюють співробітники МНС та медики. Причини того, що сталося, уточнюються. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
У смоленській області рф горить нафтопереробний завод24.04.24, 06:19 • 118673 перегляди