SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

На востоке Москвы загорелся завод по производству искусственного камня. Дым виден за несколько километров от места происшествия. В помещении могут быть люди. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, передает УНН.

Детали

По информации SHOT, горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова, есть угроза обрушения кровли. Площадь горения достигла 2,5 тысячи квадратов.

Пожар произошел на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространяется по всей площади завода.

На месте работают сотрудники МЧС и медики. Причины случившегося уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

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