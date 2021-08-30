ООС: зафіксували 9 ворожих обстрілів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Двоє військових зазнали поранень, інформують УНН у штабі ООС.
Деталі
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
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“В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого — задовільний”, — йдеться у повідомленні.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо
28 серпня, зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню, поранили 10 українських військових.