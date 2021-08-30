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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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ООС: зафиксировано 9 вражеских обстрелов, есть раненые

ООС: зафиксировано 9 вражеских обстрелов, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Двое военных получили ранения, сообщают УНН в штабе ООС.

Детали

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Цитата

“В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого — удовлетворительное ”, - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Новозвановка враг обстрелял наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним

28 августа, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня, ранили 10 украинских военных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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