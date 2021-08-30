ООС: зафиксировано 9 вражеских обстрелов, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Двое военных получили ранения, сообщают УНН в штабе ООС.
Детали
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.
Цитата
“В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого — удовлетворительное ”, - говорится в сообщении.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Новозвановка враг обстрелял наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним
28 августа, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня, ранили 10 украинских военных.