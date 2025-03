Массовая свадьба на фоне COVID-19: в Перу одновременно дали брачные обеты около 200 пар

Детали

Церемонию, которая прошла в столице страны Лиме, возглавил мэр столицы Хорхе Муньос. Как отмечает CNN Brasil, пары должны были пройти медицинское обследование, прежде чем им разрешили прийти на церемонию.

Самой старшей парой были Сантьяго Лойола Сифуэнтес, 82 года, и Ольга Веласкес Лауренсио, 87 лет, а самыми младшими были Марко Роблес Монтенегро, 24 года, и Джудит Татаже Агурто, 19 лет.

Супруги получили от местных властей корзины с фруктами и кофе. Церемония транслировалась на странице мэрии Лимы в Facebook для родственников, которые не смогли приехать.

После того, как Муньос объявил их мужьями и женами, пары поцеловались.

Затем молодожены взяли документы о заключении брака и сфотографировались.

Around 200 couples took their marriage vows in a mass wedding in Lima , Peru pic.twitter.com/wOZpRQy654

- Reuters (@Reuters) August 30, 2021

Дополнение

По данным ВОЗ, в Перу по состоянию на 27 августа зарегистрировано 2 145 051 подтвержденных случаев COVID-19 с 198 031 смертью.