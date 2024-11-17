Только два из девяти действующих реакторов Украины работают на 100% мощности - МАГАТЭ
Киев • УНН
После массированных ракетных ударов рф украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за повреждения подстанций. Команды МАГАТЭ на станциях зафиксировали взрывы и отключение линий электропередач.
Действующие атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии после ракетных ударов рф. Из-за повреждения нескольких подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС, на полную мощность работает только два из девяти действующих реакторов. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, передает УНН.
Детали
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, действующие украинские АЭС сегодня утром сократили производство электроэнергии.
Это мера предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, как сообщают, были направлены на ее энергетическую инфраструктуру, что еще больше ухудшило ситуацию с ядерной безопасностью
Отмечается, что Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не пострадали непосредственно и не были остановлены. Но несколько электрических подстанций, от которых они зависят, получили дополнительные повреждения во время ударов.
Основные линии электропередач от четырех подстанций были отключены. На данный момент только два из девяти действующих реакторов страны вырабатывают электроэнергию на 100% мощности
Группы МАГАТЭ, которые базировались на АЭС, слышали действия противовоздушной обороны. На Хмельницкой АЭС команда МАГАТЭ услышала сильный взрыв. На Ровенской АЭС были неработоспособны две линии электропередач напряжением 330 киловольт (кВт).
Энергетическая инфраструктура страны является чрезвычайно уязвимой, что непосредственно влияет на ядерную безопасность
Напомним
россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов разных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.
В ДТЭК сообщили, что во время ночной атаки россия обстреляла теплоэлектростанции компании. При этом было серьезно повреждено оборудование.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине - Галущенко17 нояб. 2024, 06:34 • 52799 просмотров