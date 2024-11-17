Только два из девяти действующих реакторов Украины работают на 100% мощности - МАГАТЭ

Действующие атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии после ракетных ударов рф. Из-за повреждения нескольких подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС, на полную мощность работает только два из девяти действующих реакторов. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, действующие украинские АЭС сегодня утром сократили производство электроэнергии.

Это мера предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, как сообщают, были направлены на ее энергетическую инфраструктуру, что еще больше ухудшило ситуацию с ядерной безопасностью

Отмечается, что Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не пострадали непосредственно и не были остановлены. Но несколько электрических подстанций, от которых они зависят, получили дополнительные повреждения во время ударов.

Основные линии электропередач от четырех подстанций были отключены. На данный момент только два из девяти действующих реакторов страны вырабатывают электроэнергию на 100% мощности