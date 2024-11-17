Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине - Галущенко
Киев • УНН
россия осуществляет массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи ввел режим экстренных отключений, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.
россия атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно вводит режим экстренных отключений электроэнергии. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, передает УНН.
Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий,
Министр энергетики отметил, что спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки, где это возможно.
ДТЭК и ряд облэнерго также заявили о введении аварийных отключений.
Напомним,
В Киевский городской военной администрации предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за угрозы ракетных ударов.