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Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине - Галущенко

Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине - Галущенко

Киев  •  УНН

 • 9390 просмотра

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россия осуществляет массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи ввел режим экстренных отключений, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

россия атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно вводит режим экстренных отключений электроэнергии. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, передает УНН.

Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий,

- написал Галущенко.

Министр энергетики отметил, что спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки, где это возможно.

ДТЭК и ряд облэнерго также заявили о введении аварийных отключений.

Напомним,

В Киевский городской военной администрации предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за угрозы ракетных ударов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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dtekДТЭК
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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