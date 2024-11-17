В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара, об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.

В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера, - говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков рф утром 17 ноября. Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.