В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара
Киев • УНН
В Киеве могут ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара. Это превентивная мера, сообщили в КГВА.
В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара, об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.
В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера,
Напомним
Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков рф утром 17 ноября. Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.