Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
Киев • УНН
Герман Галущенко заявил, что морозы до -20 градусов будут иметь ограниченное влияние на энергосистему. Главной угрозой для энергетики остаются российские обстрелы.
Если температура будет минус 15-20 градусов и будет держаться достаточно долгий период, то безусловно это повлияет на ситуацию в энергосистеме, но это не будет драматично. Наибольшую угрозу представляют российские обстрелы. Об этом журналисту УНН сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Министр отметил, что сейчас энергетическая система стабильна.
Температура упала, ограничений нет. Больше всего, что повлияет - это даже не температура, а к сожалению обстрелы. Безусловно, если температура будет минус 15-20 градусов и это будет держаться долгий период времени, так оно повлияет, но это не будет драматично. Самая большая угроза - это именно обстрелы
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