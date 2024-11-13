Украина готовится к сложной зиме и просит партнеров об энергетической помощи
Киев • УНН
Министр энергетики Герман Галущенко на конференции в Варшаве призвал партнеров усилить поддержку энергосистемы Украины зимой. Украина работает с МАГАТЭ над защитой атомных объектов от вражеских атак.
На международной конференции министр энергетики Герман Галущенко перечислил проблемы в сфере энерго-инфраструктуры из-за агрессии РФ в Украине, но пообещал работу по обеспечению безопасности объектов атомной энергетики.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Детали
Министр энергетики воспользовался выступлением на международной конференции, чтобы призвать международное сообщество, в частности украинских партнеров, интенсифицировать поддержку Украины в течение зимы.
Рассчитываем, что зимой, в наиболее сложный период, объем технической и финансовой помощи нашей энергосистеме будет расти
Министр поблагодарил украинских военных и силы ПВО, но кроме того сообщил, что «вместе с международными партнерами, в частности с МАГАТЭ», Украина работает над тем, чтобы «максимально обезопасить объекты атомной энергетики от вражеских атак».
Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США25 окт. 2024, 19:20 • 30105 просмотров