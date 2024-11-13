Украина готовится к сложной зиме и просит партнеров об энергетической помощи

ukenru
Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
14:21 • 6605 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
13:58 • 26854 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Эксклюзив
Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал
09:40 • 51606 просмотра

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
 • 105071 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 112467 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 115029 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 113885 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
 • 109180 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
 • 127225 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
 • 102356 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

 • 81617 просмотра
Северокорейские солдаты присоединяются к россии в боевых действиях - Госдеп

Северокорейские солдаты присоединяются к россии в боевых действиях - Госдеп

 • 59969 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 65180 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 49868 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

09:04 • 100536 просмотра
публикации
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

14:54 • 123 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

13:58 • 26854 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

09:04 • 100536 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 110887 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

 • 113081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 49868 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 65180 просмотра
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

 • 65770 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

 • 66782 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

 • 90333 просмотра
Актуальное
Украина готовится к сложной зиме и просит партнеров об энергетической помощи

Украина готовится к сложной зиме и просит партнеров об энергетической помощи

Киев  •  УНН

 • 8269 просмотра

Read in English

Министр энергетики Герман Галущенко на конференции в Варшаве призвал партнеров усилить поддержку энергосистемы Украины зимой. Украина работает с МАГАТЭ над защитой атомных объектов от вражеских атак.

На международной конференции министр энергетики Герман Галущенко перечислил проблемы в сфере энерго-инфраструктуры из-за агрессии РФ в Украине, но пообещал работу по обеспечению безопасности объектов атомной энергетики.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Детали

Министр энергетики воспользовался выступлением на международной конференции, чтобы призвать международное сообщество, в частности украинских партнеров, интенсифицировать поддержку Украины в течение зимы. 

Рассчитываем, что зимой, в наиболее сложный период, объем технической и финансовой помощи нашей энергосистеме будет расти

 - отметил Герман Галущенко во время выступления на международной конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy в Варшаве.

Министр поблагодарил украинских военных и силы ПВО, но кроме того сообщил, что «вместе с международными партнерами, в частности с МАГАТЭ», Украина работает над тем, чтобы «максимально обезопасить объекты атомной энергетики от вражеских атак».

Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США25 окт. 2024, 19:20 • 30105 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
varshavaВаршава
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина