Украина готовится к сложной зиме и просит партнеров об энергетической помощи

На международной конференции министр энергетики Герман Галущенко перечислил проблемы в сфере энерго-инфраструктуры из-за агрессии РФ в Украине, но пообещал работу по обеспечению безопасности объектов атомной энергетики.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Детали

Министр энергетики воспользовался выступлением на международной конференции, чтобы призвать международное сообщество, в частности украинских партнеров, интенсифицировать поддержку Украины в течение зимы.

Рассчитываем, что зимой, в наиболее сложный период, объем технической и финансовой помощи нашей энергосистеме будет расти - отметил Герман Галущенко во время выступления на международной конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy в Варшаве.

Министр поблагодарил украинских военных и силы ПВО, но кроме того сообщил, что «вместе с международными партнерами, в частности с МАГАТЭ», Украина работает над тем, чтобы «максимально обезопасить объекты атомной энергетики от вражеских атак».

Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США