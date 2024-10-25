Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США
Киев • УНН
Министр энергетики Галущенко обсудил с представителями США вопросы ядерной безопасности на 2024-2025 годы. Американская сторона подтвердила поддержку мониторинговых миссий МАГАТЭ на украинских АЭС.
Украина и США обсудили ядерную безопасность на встрече с представителями Белого дома. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
На встрече со Старшим директором по вопросам климата и энергетики Совета национальной безопасности США Джейкобом Левиным и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов.
В контексте продолжающейся агрессии со стороны террористической страны, обеспечение безопасной работы украинских атомных станций стало критически важной задачей.
Галущенко акцентировал на необходимости поддержки мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии, которые сейчас продолжают работу на ключевых подстанциях.
Мы ожидаем, что Агентство и в дальнейшем будет продолжать такую работу
Американская делегация подтвердила свою безоговорочную поддержку в этом вопросе.
Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко4 апреля 2024, 08:07 • 23310 просмотров