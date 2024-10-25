Галущенко підкреслив важливість ядерної безпеки на зустрічі з представниками США
Київ • УНН
Міністр енергетики Галущенко обговорив з представниками США питання ядерної безпеки на 2024-2025 роки. Американська сторона підтвердила підтримку моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС.
Україна та США обговорили ядерну безпеку на зустрічі з представниками Білого дому. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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На зустрічі з Старшим директором з питань клімату та енергетики Ради національної безпеки США Джейкобом Левіним та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив важливість ядерної безпеки для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.
У контексті триваючої агресії з боку терористичної країни, забезпечення безпечної роботи українських атомних станцій стало критично важливим завданням.
Галущенко акцентував на необхідності підтримки моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії, які наразі продовжують роботу на ключових підстанціях.
Ми очікуємо, що Агентство й надалі продовжуватиме таку роботу
Американська делегація підтвердила свою беззаперечну підтримку у цьому питанні.
Нам вдалось стабілізувати ситуацію з енергетикою - Герман Галущенко04.04.24, 11:07 • 23478 переглядiв