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Галущенко підкреслив важливість ядерної безпеки на зустрічі з представниками США

Київ • УНН

 • 30576 перегляди

Міністр енергетики Галущенко обговорив з представниками США питання ядерної безпеки на 2024-2025 роки. Американська сторона підтвердила підтримку моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС.

Галущенко підкреслив важливість ядерної безпеки на зустрічі з представниками США

Україна та США обговорили ядерну безпеку на зустрічі з представниками Білого дому. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

На зустрічі з Старшим директором з питань клімату та енергетики Ради національної безпеки США Джейкобом Левіним та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив важливість ядерної безпеки для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

У контексті триваючої агресії з боку терористичної країни, забезпечення безпечної роботи українських атомних станцій стало критично важливим завданням.

Галущенко акцентував на необхідності підтримки моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії, які наразі продовжують роботу на ключових підстанціях.

 Ми очікуємо, що Агентство й надалі продовжуватиме таку роботу

- зазначив Герман Галущенко.

Американська делегація підтвердила свою беззаперечну підтримку у цьому питанні.

Нам вдалось стабілізувати ситуацію з енергетикою - Герман Галущенко04.04.24, 11:07 • 23478 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
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