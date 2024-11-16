Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

В ближайшие три дня в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ночью - небольшой мороз, а днем - до 10° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Завтра в Украине без осадков; 18-19 ноября в западных, местами северных и Винницкой областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории преимущественно без осадков», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза (завтра в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза); днем 5-10° тепла.

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