В Киеве 17 сентября зафиксирована самая высокая минимальная температура воздуха для этого дня - 16,7°С, что выше предыдущего рекорда 1947 года, сообщили в среду в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

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«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 16,7°С», - говорится в сообщении.

Предыдущее рекордное значение 1947 года, как указано, превышено на 0,4°С, а климатическая норма - на 6,6℃.

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