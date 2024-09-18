В Киеве 17 сентября зафиксирована самая высокая минимальная температура воздуха для этого дня - 16,7°С. Это на 0,4°С выше предыдущего рекорда 1947 года и на 6,6°С выше климатической нормы.
В Киеве 17 сентября зафиксирована самая высокая минимальная температура воздуха для этого дня - 16,7°С, что выше предыдущего рекорда 1947 года, сообщили в среду в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 16,7°С», - говорится в сообщении.
Предыдущее рекордное значение 1947 года, как указано, превышено на 0,4°С, а климатическая норма - на 6,6℃.
Метеорологічне літо досі триває - Укргідрометцентр18 сентября 2024, 10:38 • 5649 просмотров