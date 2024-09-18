В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, температура на сегодня не снизилась до того уровня, чтобы можно было фиксировать факт наступления метеорологической осени. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

У нас действительно были аномально высокие значения температур и в течение лета, и сентябрь у нас также вошел в более летний характер. У нас пока продолжается метеорологическое лето, потому что температура не снизилась настолько, чтобы можно было фиксировать факт наступления метеорологической осени - отметила Птуха.

Она пояснила, что метеорологическая осень начинается тогда, когда средняя суточная температура в определенном регионе в течение нескольких суток составляет 15 градусов и ниже. Однако сейчас показатели почти по всем областям Украины - выше.

Кроме того, кроме высоких значений температуры, также наблюдается высокий дефицит осадков.

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