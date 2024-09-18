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Метеорологічне літо досі триває - Укргідрометцентр

Метеорологічне літо досі триває - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 13043 перегляди

Температура в Україні не знизилася до рівня метеорологічної осені. Спостерігаються аномально високі температури та дефіцит опадів майже по всій країні.

В Україні досі триває метеорологічне літо, температура на сьогодні не знизилася до того рівня, аби можна було фіксувати факт настання метеорологічної осені. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

У нас дійсно були аномально високі значення температур і впродовж літа, і вересень у нас також увійшов у більш літній характер. У нас наразі триває метеорологічне літо, тому що температура не знизилася настільки, щоб можна було фіксувати факт настання метеорологічної осені

– зазначила Птуха.

Вона пояснила, що метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура в певному регіоні впродовж кількох діб становить 15 градусів і нижче. Однак наразі показники майже по всіх областях України – вищі.

Окрім того, окрім високих значень температури, також спостерігається високий дефіцит опадів.

Тепло, як на початку серпня: осінь у Києві встановила новий рекорд17.09.24, 11:55 • 22332 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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