Метеорологічне літо досі триває - Укргідрометцентр
Київ • УНН
Температура в Україні не знизилася до рівня метеорологічної осені. Спостерігаються аномально високі температури та дефіцит опадів майже по всій країні.
В Україні досі триває метеорологічне літо, температура на сьогодні не знизилася до того рівня, аби можна було фіксувати факт настання метеорологічної осені. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.
У нас дійсно були аномально високі значення температур і впродовж літа, і вересень у нас також увійшов у більш літній характер. У нас наразі триває метеорологічне літо, тому що температура не знизилася настільки, щоб можна було фіксувати факт настання метеорологічної осені
Вона пояснила, що метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура в певному регіоні впродовж кількох діб становить 15 градусів і нижче. Однак наразі показники майже по всіх областях України – вищі.
Окрім того, окрім високих значень температури, також спостерігається високий дефіцит опадів.
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