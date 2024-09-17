Тепло, як на початку серпня: осінь у Києві встановила новий рекорд
Київ • УНН
У Києві 16 вересня зафіксовано новий температурний рекорд - мінімальна температура не опустилася нижче 17,5°С. Це на 0,9°С вище попереднього рекорду 1955 року і відповідає початку серпня за кліматичною нормою.
У Києві 16 вересня зафіксовано новий температурний рекорд - найтепліший день з 1955 року і відповідає початку серпня за кліматичною нормою, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С.
"За кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня", - вказали в установі.
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