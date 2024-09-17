До 27° тепла та переважно без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 17 вересня очікується тепла погода без опадів, крім окремих регіонів. Температура вдень 22-27°, на заході прохолодніше. Вітер східний, місцями посилення до 15-20 м/с.
В Україні 17 вересня очікується тепла погода без опадів, крім окремих регіонів. Температура вдень 22-27°, на заході прохолодніше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише в Закарпатській, Одеській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень у південно-східній частині, на Харківщині та Кіровоградщині подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, у західних областях 9-14°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°.
На Київщині
Без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.