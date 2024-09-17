До 27° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

В Украине 17 сентября ожидается теплая погода без осадков, кроме отдельных регионов. Температура днем 22-27°, на западе прохладнее. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в Закарпатской, Одесской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на Закарпатье и Прикарпатье 16-21°.

В Киевской области

Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 22-27°.