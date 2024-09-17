Тепло, как в начале августа: осень в Киеве установила новый рекорд
Киев • УНН
В Киеве 16 сентября зафиксирован новый температурный рекорд - минимальная температура не опустилась ниже 17,5°С. Это на 0,9°С выше предыдущего рекорда 1955 года и соответствует началу августа по климатической норме.
В Киеве 16 сентября зафиксирован новый температурный рекорд - самый теплый день с 1955 года и соответствует началу августа по климатической норме, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 16 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1955 года превышено на 0,9°С.
«По климатической норме такая температура воздуха соответствует началу августа», - указали в учреждении.
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