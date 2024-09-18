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Осінь у Києві встановила новий температурний рекорд

Осінь у Києві встановила новий температурний рекорд

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У Києві 17 вересня зафіксовано найвищу мінімальну температуру повітря для цього дня - 16,7°С. Це на 0,4°С вище попереднього рекорду 1947 року та на 6,6°С вище кліматичної норми.

У Києві 17 вересня зафіксовано найвищу мінімальну температуру повітря для цього дня - 16,7°С, що вище попереднього рекорду 1947 року, повідомили у середу у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 16,7°С", - ідеться у повідомленні.

Попереднє рекордне значення 1947 року, як вказано, перевищено на 0,4°С, а кліматична норма – на 6,6℃.

Метеорологічне літо досі триває - Укргідрометцентр18.09.24, 13:38 • 13043 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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