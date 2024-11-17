В правительстве существует кадровый кризис - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правительстве существует кадровый кризис, ведь после начала войны большинство кадров ушло на войну, большинство специалистов по различным направлениям из государственных учреждений и частного сектора стали на защиту Украины. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями органов студенческого самоуправления из более 200 высших учебных заведений Украины, передает УНН.

Относительно кадрового кризиса - безусловно он есть. И с началом войны, по понятным справедливым причинам большое количество людей пошло на войну, абсолютно героически. Мы им все благодарны, они просто смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете, что они большие. Один человек - это уже большая потеря, а то количество людей, которые отстаивали, или отдали свою жизнь, это специалисты разных направлений из государственных институтов и частного сектора - сказал Зеленский.

Он отметил, что "все это работает вместе", ведь программы, которые внедряет правительство, выполняют кадры вместе с людьми, общественным, частным сектором и тому подобное.

Оно так не работает, когда власть отдельно, бизнес отдельно, люди наемные отдельно. Та или иная реформа в конце концов работает, когда все институционально объединены, имеют цель. Тогда мы имеем высокий результат или желаемый результат. Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она также была - добавил Зеленский.

Напомним

Президент провел совещание по политике героев в рамках внутреннего Плана устойчивости Украины. Обсуждались конкретные программы поддержки воинов и вопросы памяти о войне.

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