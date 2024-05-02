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Захист української енергетики: Зеленський озвучив важливе завдання

Захист української енергетики: Зеленський озвучив важливе завдання

Київ • УНН

 • 92780 перегляди

Зеленський обговорив питання захисту енергетичного сектору України від конкретних загроз, об'єднання зусиль для захисту об'єктів та забезпечення електроенергією, а також підготовку до наступного опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що на засіданні Ставки сьогодні обговорили питання захисту нашої енергетики – конкретних обʼєктів від конкретних загроз, передає УНН.

Пройшлися сьогодні й питаннями захисту нашої енергетики – конкретних обʼєктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою, а також уже час починати підготовку й до наступного опалювального сезону 

- повідомив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи – від ППО та РЕБ на об’єктах до необхідних будівництв і постачання – усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи.

"Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб. Дякую всім, хто ставиться до своєї роботи справді сумлінно", - резюмував Глава держави.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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