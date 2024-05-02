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Захист кордону з рф та українських громад у кількох областях: Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

Захист кордону з рф та українських громад у кількох областях: Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

Київ • УНН

 • 64796 перегляди

Президент Зеленський оприлюднив подробиці з доповіді начальника Генштабу Сирського про захист кордону з росією та громад у кількох регіонах, приділивши максимальну увагу Покровському напрямку та іншим районам Донецької та Харківської областей.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі доповіді Головкома Олександра Сирського - йшлося про захист кордону з росією та відповідних наших громад у кількох областях, передає УНН.

Ставка. Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь Головкома. Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина. Також сьогодні Головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики. Ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов 

- повідомив Зеленський під час відеозвернення.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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