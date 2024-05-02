Захист кордону з рф та українських громад у кількох областях: Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського
Київ • УНН
Президент Зеленський оприлюднив подробиці з доповіді начальника Генштабу Сирського про захист кордону з росією та громад у кількох регіонах, приділивши максимальну увагу Покровському напрямку та іншим районам Донецької та Харківської областей.
Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі доповіді Головкома Олександра Сирського - йшлося про захист кордону з росією та відповідних наших громад у кількох областях, передає УНН.
Ставка. Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь Головкома. Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина. Також сьогодні Головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики. Ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов
Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна02.05.24, 17:22 • 55098 переглядiв