Захист кордону з рф та українських громад у кількох областях: Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі доповіді Головкома Олександра Сирського - йшлося про захист кордону з росією та відповідних наших громад у кількох областях, передає УНН.

Ставка. Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь Головкома. Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина. Також сьогодні Головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики. Ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов