Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на заседании Ставки сегодня обсудили вопросы защиты нашей энергетики - конкретных объектов от конкретных угроз, передает УНН.

Прошлись сегодня и вопросами защиты нашей энергетики - конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас надо совместить два процесса: защита энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону - сообщил Зеленский в видеообращении.

По его словам, задача очевидна: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы - от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строек и поставок - все это персональная ответственность каждого, кто вовлечен в работу.

"От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб. Спасибо всем, кто относится к своей работе действительно добросовестно", - резюмировал Глава государства.

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